Zweifach gesucht – 31-Jähriger muss 256 Tage in Haft

Anzeige





Der in Belgien wohnhafte 31-Jährige wurde in zwei Fällen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von insgesamt 9.500 Euro verurteilt. Zudem wurde ihm die Fahrerlaubnis, einhergehend mit einer 18-monatigen Sperrfrist, entzogen. Da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht zahlen konnte, verbüßt er nun eine 256-tägige Haftstrafe in der JVA Wittlich.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell