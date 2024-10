Waffen und Drogen sichergestellt – 22-Jährigem die Einreise verweigert

Am Montagmittag (7.10. ) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei (Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz), im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, auf der BAB 64 (Dicke Buche), zwei albanische Staatsbürger festgenommen.

Anzeige

Trier (ots).



Am Montagmittag (7.10.) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei (Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz), im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, auf der BAB 64 (Dicke Buche), zwei albanische Staatsbürger festgenommen.



Der Fahrer, ein 60-jähriger Albaner, wies sich mit einem französischen Aufenthaltstitel aus. Der 22-jährige Beifahrer legte ein griechische Identitätskarte, welche sich als Totalfälschung herausstellte, vor.



Im Fahrzeug lagen zugriffsbereit ein geladener Revolver und ein Einhandmesser; im Kofferraum zudem ein Faustmesser. Obendrein wurden bei dem 22-Jährigen 18 Gramm Cannabis aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass beide ein Aufenthaltsrecht und ihren Wohnsitz in Frankreich haben.



Dem 22-Jährigen verweigerte die Bundespolizei Trier die Einreise ins Bundesgebiet. Anschließend erfolgte die Zurückweisung nach Frankreich. Sein 60-jähriger Begleiter wurde auf freien Fuß entlassen. Gegen beide sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell