Tödlicher Personenunfall – Güterzug erfasst Bahnmitarbeiter

Ein tragischer Personenunfall ereignete sich am Dienstagabend (1.10.2024) im Bereich des Fachinger Tunnels (Lahnstrecke).

Ersten Ermittlungen zufolge erfasste ein aus Richtung Diez kommender Güterzug einen 55-jährigen Bahn-Mitarbeiter und verletzte ihn dabei tödlich.



Die Bahnstrecke war von 21:46 Uhr – 1:12 Uhr gesperrt; erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr waren die Folge.



Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Am Einsatz beteiligt waren Bundespolizei Trier, Polizei Diez, KDD Koblenz, Notarzt und Rettungswagen sowie die Feuerwehr Diez.



