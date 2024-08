Luxemburgerin wird ins Großherzogtum ausgeliefert

Anzeige





Der bis dato in der JVA Zweibrücken einsitzenden Frau werden u. a. „Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede und Urkundenfälschung“ in mehr als 50 Fällen, im Zeitraum Dezember 2017 bis September 2021, vorgeworfen.



Die Übergabe erfolgte am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell