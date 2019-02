HELFT UNS LEBEN unterstützt Familie aus Wasenbach: Auch der kleine Jonah braucht einen Spender

Rhein-Lahn

Luft zum Durchatmen für die Familie von Nico und Jonah aus Wasenbach in der Verbandsgemeinde Diez: Die Initiative unserer Zeitung HELFT UNS LEBEN für Menschen in Not hat eine Sofortspende in Höhe von 5000 Euro zur Verfügung gestellt. Das Geld soll die Eltern bei der Organisation rund um die Behandlung ihrer Söhne, also Arzt- und Therapiefahrten, Krankenhausaufenthalte und Ähnliches, unterstützen.