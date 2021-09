Sparkasse sammelt für Flutopfer an der Ahr: 136 000 Euro sind zusammengekommen

Dabei kamen 136 000 Euro zusammen, die Vorstandsvorsitzender Matthias Nester jetzt an Manuela Lewentz-Twer, Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN, übergab. „Wir stehen als Sparkasse Koblenz den Menschen der Region immer zur Seite. Da war diese Aktion für uns ebenso Ehrensache wie Verpflichtung“, sagte Nester. „Auch diese Summe wird ohne Abzug an die Menschen im Ahrtal gehen. Wir werden schnell und unbürokratisch mit der Verteilung beginnen“, kündigte Lewentz-Twer an.