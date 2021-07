Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 19:27 Uhr

Rheinland-Pfalz

HELFT UNS LEBEN: Unsere Ohren bleiben offen für Sie

Auch in diesen sehr schwierigen Zeiten müssen die Teams von HELFT UNS LEBEN (HUL) für die bedürftigen Menschen vor Ort erreichbar bleiben. Hans Kary, Geschäftsführer von HUL, und Manuela Lewentz-Twer, 1. Vorsitzende, haben neue Wege der Kommunikation gesucht. In einer Telefonkonferenz, zu der beide Mitglieder zugeschaltet sind, geben sie uns Auskunft. „Immer öfter greifen wir zum Telefon“, so Manuela Lewentz-Twer.