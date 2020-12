Archivierter Artikel vom 25.06.2020, 20:44 Uhr

Kördorf

„HELFT UNS LEBEN“: Kinder und Natur werden in der Kita vereint

„Wer für etwas brennt, kann auch in anderen ein Feuer entfachen.“ Das ist ein Leitspruch im Kindergarten Kördorf im Rhein-Lahn-Kreis. Organisiert in drei Gruppen bietet die Einrichtung aktuell 65 Kindern im Alter zwischen einem Jahr bis zur Einschulung eine ganztägige Betreuung an. Nun kommt dort – voraussichtlich nach den Sommerferien – eine zusätzliche Waldkindergartengruppe mit insgesamt 20 Plätzen hinzu. Möglich macht das eine Spende von „HELFT UNS LEBEN“ (HUL), der Initiative unserer Zeitung.