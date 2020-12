Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 19:38 Uhr

Rheinland-Pfalz

„HELFT UNS LEBEN“ kennt keine Pause: RZ-Hilfsaktion auch inder Corona-Krise aktiv

Ihr Einsatz für Menschen in Not kennt keine Sommerpause: „HELFT UNS LEBEN“, die große Hilfsaktion unserer Zeitung, entfaltet auch während der Corona-Krise ihre Wirkung. Das wurde bei der Jahresversammlung des gemeinnützigen Vereins in Koblenz deutlich.