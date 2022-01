Vallendar

HELFT UNS LEBEN: Große Karnevalsgesellschaft spendet 33 000 Euro für die Flutopfer an der Ahr

Am Anfang stand eine gute Idee, am Ende eine stattliche Summe für die gute Sache: Insgesamt 33.000 Euro konnte die Große Karnevalsgesellschaft „Die Bemoosten“ jetzt in Vallendar an HELFT UNS LEBEN übergeben. Der Betrag soll den Flutopfern im Ahrtal zugutekommen.