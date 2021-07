HELFT UNS LEBEN: Damit Lucas ein normaler Junge sein kann

Archivierter Artikel vom 02.12.2019, 17:26 Uhr

Lucas' Eltern, Melanie Urbisch und Dennis Langstein, finanzierten sich vor vier Jahren einen rollstuhlfreundlichen Neuwagen. Im September hat die Bank die Weiterfinanzierung aber abgelehnt. Der Grund: ein negativer Schufa-Eintrag. Urbisch erzählt: „13.000 Euro Schlussrate hat man nicht mal gerade unter dem Kopfkissen liegen.“ Die Familie braucht das Auto allerdings dringend. Es gibt ihr – und vor allem Lucas – Unabhängigkeit. Glücklicherweise hat sich die Familie an HELFT UNS LEBEN gewandt, die Initiative unserer Zeitung für Kinder und Familien in Not. Mit deren Hilfe wird die Familie in wenigen Wochen wieder ein Auto haben. Sie muss nur noch warten, bis der Wagen behindertenfreundlich mit einer Rampe umgebaut ist.

In den kommenden Monaten ist es für die Familie besonders wichtig, mobil zu sein. Für Lucas stehen zwei Operationen in der Uniklinik in Köln an. Seine Spastiken sind danach hoffentlich wieder etwas schwächer. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ein Wagen für die Familie so wichtig ist. Er gibt Lucas auch die Freiheit, ein ganz normaler Junge zu sein.

Seine große Leidenschaft ist der Fußball. Beinahe jedes Wochenende fahren seine Eltern mit ihm los, um ein Spiel zu schauen. „Er ist FC-Bayern-Fan“, sagt sein Vater und lacht: „Von mir hat er das aber nicht.“ Seine Mutter fügt hinzu: „Wenn er ein Fußballspiel im Fernsehen schaut, ist er so vertieft, dass er nicht mehr ansprechbar ist. Fußball ist seine Welt.“

Der Siebenjährige kennt nur den Rollstuhl. Für ihn ist er Normalität – meistens. Langstein erzählt, dass sein Sohn manchmal sagt: „Papa, ich will auch Fußball spielen.“ Der Vater antwortet dann: „Du spielst, auf deine eigene Art und Weise.“ Lucas trainiert einmal die Woche im VfR Eintracht Koblenz . Er wirft dem Torwart die Bälle zu. Neben Fußball macht der Siebenjährige Rollstuhlsport, trifft sich mit Freunden, schwimmt, liebt Tiere und Zoobesuche. Ein Auto ist da unentbehrlich. Langstein erzählt: „Vom Kopf her ist Lucas weiter.“ Für viele alltägliche Dinge, die andere Kinder in seinem Alter selbstständig meistern, braucht er dafür Hilfe: Zähneputzen, Brote schmieren, schreiben, Spielzeug vom Boden aufheben, Messer und Gabel halten. Das alles bereitet Lucas Schwierigkeiten.

Durch die Spastiken kann er seine Bewegungen nicht steuern. Urbisch berichtet, dass er manchmal zu stark ihren Arm greift, bis es wehtut. Wenn sie ihn bittet, locker zu lassen, dauert es, bis er den Befehl umsetzen kann. Je älter, größer und schwerer Lucas wird, desto anstrengender wird es für seine Eltern. Die Operation wird hoffentlich helfen.

Lucas' Gewicht spielt vor allem beim Autofahren eine Rolle. Urbisch schafft es kaum noch, ihren Sohn in den Wagen zu heben. Sie berichtet: „Unser Alltag ist mit einem behindertengerechten Auto viel leichter.“ Zum Glück muss die Familie nicht mehr allzu lange warten. Ein neues Auto wird ihr den Alltag erleichtern und Lucas ein Stück der Freiheit ermöglichen, die für andere Kinder in seinem Alter ganz selbstverständlich ist.

Von unserer Mitarbeiterin Mareike Munsch