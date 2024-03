Großzügige Spende an HELFT UNS LEBEN: Konzerterlös hilft, Not in der Region zu lindern

Die etwa 1300 Zuhörer erlebten Ende Januar in der Rhein-Mosel-Halle eine musikalische Darbietung der Extraklasse. Der Reinerlös von mehr als 10.000 Euro ist für Kinder und Familien bestimmt, die in Not geraten sind.

Den symbolischen Spendenscheck überreichte Hauptmann Wolfgang Dietrich, der das Konzert des Heeresmusikkorps dirigiert hatte, nun im Verlagsgebäude in Koblenz. „Das ist ein freudiger Anlass für uns alle“, sagt Manuela Lewentz-Twer, die Erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, und verdeutlicht: „Dank großzügiger Spenden wie dieser können wir in der Gesellschaft etwas bewegen. Wir wollen Gutes tun für die Menschen in der Region, die unsere Hilfe dringend brauchen.“

Jeder Cent, der gespendet wird, kommt da an, wo er wirklich gebraucht wird Manuela Lewentz-Twer, Erste Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN

Vertrauen, Transparenz und Menschlichkeit – dafür steht HELFT UNS LEBEN seit 1979. Unsere Leserinnen und Leser haben ein Herz für Kinder und Familien in Not. Bis heute haben sie mehr als 35 Millionen Euro an den Verein gespendet – zum Wohle bedürftiger Menschen und sozialer Projekte. „Jeder Cent, der gespendet wird, kommt da an, wo er wirklich gebraucht wird“, betont Lewentz-Twer und erklärt: „Jeder einzelne Fall wird geprüft. Bei einem persönlichen Besuch vor Ort schauen wir ganz genau hin, ob der Bedarf tatsächlich gerechtfertigt ist.“ Und wenn die Not groß ist, wird natürlich geholfen – schnell und unkompliziert. „Wir wollen den Menschen die Tür zu einem lebenswerteren Leben öffnen“, veranschaulicht sie die Arbeit des Vereins.

Und dabei leistet Jahr für Jahr auch das Heeresmusikkorps einen wichtigen Beitrag. Der Termin für das nächste Benefizkonzert steht schon fest: Am Donnerstag, 7. November, werden die Soldatinnen und Soldaten erneut in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz für den guten Zweck aufspielen.