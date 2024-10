Große Freude bei Neuwieder Familie: HELFT UNS LEBEN übergibt rollstuhlgerechtes Fahrzeug

Anzeige

Julian Maxein war bis zu seinem 15. Lebensjahr ein gesunder und sportlicher Jugendlicher. Seit April 2022 sitzt er aber aufgrund einer fortschreitenden Muskelschwäche im Rollstuhl. Seine Familie – Mutter Anja und Vater Xaver vorneweg – haben seither alles für ihn getan. Das häusliche Badezimmer wurde umgebaut, eine Rollstuhlrampe ebenfalls. Nur das Familienauto, in das Julians spezieller Elektrorollstuhl hineinpasste, gab irgendwann seinen Geist auf.

Nach einem Hinweis des Sanitätshauses Rahm aus Mülheim-Kärlich wandte sich die Neuwieder Familie dann an HELFT UNS LEBEN. Und die Benefizaktion der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben konnte tatsächlich helfen: Bei Ford Förster in Koblenz stand ein Tourneo Custom, der alle Bedingungen und Hoffnungen erfüllte. Der Wagen war zuvor von einer anderen Familie genutzt und zurückgegeben worden. Da er erst relativ wenige Kilometer auf dem Tacho hatte, machte sich das Autohaus sofort ans Werk und überholte ihn, sodass er jetzt in Topzustand an Familie Maxein übergeben werden konnte.

Entsprechend groß war die Freude der Familie, die in Neuwied einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Hofladen führt, bei der Übergabe. Für HELFT UNS LEBEN bekundeten die Vorstandsmitglieder Evangelos Botinos und Lars Hennemann ihre Freude, dass der Wagen nun wieder genau in die passenden Hände übergeben werden konnte. Familie Maxein unternahm sofort die erste Probefahrt und schrieb danach per Mail: „Wir sind überglücklich und danken allen Beteiligten. Julian ist sehr stolz auf das Fahrzeug und darauf, wie gut es zu ihm passt.“ loh