Ein Herz für Menschen in Not: Vorstand von HELFT UNS LEBEN neu formiert

Für Vertrauen, Transparenz und Menschlichkeit steht HELFT UNS LEBEN, die Hilfsorganisation der Rhein-Zeitung, seit 1979. Dank großzügiger Spenden unserer Leserinnen und Leser unterstützt der Verein insbesondere Kinder und Familien im nördlichen Rheinland-Pfalz, die in Not geraten sind.

Spenden zugunsten bedürftiger Menschen

Angefangen bei einem Treppenlift für einen kleinen Jungen im Hunsrück, der nicht mehr laufen kann, über die finanzielle Unterstützung einer Koblenzer Familie, die bei einem Brand ihr Hab und Gut verloren hat, bis hin zu einem neuen Rollstuhl für eine junge Frau aus dem Westerwald.

Beispiele wie diese gibt es viele, wo der Verein mit Rat und vor allem Tat geholfen hat. Bis heute sind mehr als 35 Millionen Euro an Spenden zugunsten bedürftiger Menschen und sozialer Projekte geflossen. „Ein schwerer Schicksalsschlag kann jeden von uns treffen“, weiß Manuela Lewentz-Twer, die Erste Vorsitzende des Vereins, und verdeutlicht: „Wir wollen den Menschen neue Hoffnung geben, indem wir ihnen eine Tür zu einem lebenswerteren Leben öffnen.“

Hilfe kommt an, wo sie gebraucht wird

Der Verein arbeitet ehrenamtlich. Der Vorstand tagt regelmäßig. Die Tagesordnung ist stets lang, der Diskussionsbedarf mitunter groß. Wem wird geholfen? In welchem Umfang? Wo muss – nach gründlicher Prüfung – eine Absage erteilt werden? Es sind wichtige und für die Betroffenen existenzielle Fragen, die beantwortet werden müssen. Es ist aber auch der verantwortungsvolle Umgang mit den Spenden unserer Leserinnen und Leser, die den Verein unterstützen. Deshalb wird jeder einzelne Fall vorher sehr genau geprüft. „Wir wollen die Spendengelder bestmöglich einsetzen, damit die Hilfe dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird“, erklärt Lewentz-Twer und betont: „Deshalb schauen wir immer bei einem persönlichen Besuch vor Ort ganz genau hin, ob der Bedarf tatsächlich besteht.“

Aus Erfahrung weiß sie aber auch, dass sich die Menschen oft erst in großer Not an HELFT UNS LEBEN wenden. Solche Schicksale werden dann im Vorstand beraten, der sich während der jüngsten Jahreshauptversammlung neu formiert hat. Ihm gehören Manuela Lewentz-Twer (Erste Vorsitzende), Lars Hennemann (Stellvertretender Vorsitzender), Marko Süsterhenn (Geschäftsführer), Evangelos Botinos (Stellvertretender Geschäftsführer), Simon Schülter (Kassierer) und Maximilian Eckhardt (Schriftführer) an. Unterstützt werden sie von den Beisitzern Sarah Fritz, Birgit Reiferscheid-Zupp und Stephan Paffrath. Gemeinsam wollen sie die erfolgreiche Arbeit des Vereins fortsetzen.

