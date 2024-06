Plus Westerwald Zu Hause Kreuzchen machen, weil's bequem ist: So viele Briefwähler wie noch nie im Westerwald Von Birgit Piehler i In allen VGs dasselbe Prozedere: Hier werden die zurückgesandten Briefe für die Kommunalwahlbezirke sortiert. Foto: Christina Weiß/VG Montabaur So viele Anträge auf Briefwahl gab es noch nie: Doch die Verwaltungen im Westerwald sind auf ein hohes Arbeitseinkommen eingestellt. Bislang hätten alle Antragsteller ihre Unterlagen zeitnah erhalten. Lesezeit: 4 Minuten

„Ja, wir haben damit gerechnet“, erklärt Sebastian Kilb, stellvertretender Fachbereichsleiter in der VG Höhr-Grenzhausen, zum steigenden Trend per Brief zu wählen. Daher wurde die Mitarbeiterzahl des Wahlbüros erhöht: eine Vollzeit-Mitarbeiterin, Jana Koenen, zwei Auszubildende und nach Bedarf komme ein Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung hinzu. In der Tat: Das Wahlsystem sei ...