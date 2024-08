Eine erwachsene Wildkatze ist stets achtsam und unter anderem an ihrem buschigen Schwanz von einer Hauskatze zu unterscheiden. In ungestörten Waldbereichen des Westerwalds kommt sie in recht hoher Zahl vor. Fotos: Harry Neumann, Naturschutzinitiative Foto: Harry Neumann, Naturschutzinitiative