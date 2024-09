Plus Ransbach-Baumbach Was tun gegen Unterwanderung von Rechtsaußen? Demokratiekonferenz in Ransbach-Baumbach setzt Signale Von Birgit Piehler i Bürgermeister Michael Merz begrüßt in der Ransbach-Baumbacher Realschule plus die Besucher der diesjährigen Demokratiekonferenz, die anlässlich des Projektes der Klassenstufe 10 zum Thema Rechtpopulismus einen guten Veranstaltungsrahmen bot. Fotos: Birgit Piehler Foto: Birgit Piehler Wer derzeit politisch nach Rechtsaußen schaut, hat viele Bilder im Kopf. Doch nicht das „klassische Modell vom braunen Nazitum“ sei, was Sorge bereiten muss, sondern die neuen Formen von rechtsradikaler Politik, die nicht auf physischer Schlagkraft beruhen, sondern in Alltag und Köpfe der Menschen vordringen, hieß es bei der Demokratiekonferenz in Ransbach-Baumbach. Lesezeit: 5 Minuten

Rund 60 Interessierte sind am Donnerstagabend in den Veranstaltungsraum in der Erich-Kästner-Realschule plus gekommen, um den Vortrag von Alice Blum, Professorin für soziale Arbeit an der International University of Applied Sciences am Standort Frankfurt, zu hören. Im Rahmen eines Workshops mit Schülern der Klassenstufe 10 und einer Ausstellung von Plakatschaukasten ...