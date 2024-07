Plus Westerwald Wäller gewöhnen sich an das E-Rezept: noch kleine Kritikpunkte an der digitalen Verordnung Von Birgit Piehler i Vor- und Nachteile deklarieren die Patienten und Arzt-Praxen, es wird noch eine Weile dauern, bis das System ausgereift ist. Foto: Birgit Piehler Vor gut einem halben Jahr ist das E-Rezept verpflichtend eingeführt worden und hat in den ohnehin leidgeprüften Arztpraxen und in den Apotheken erst einmal Spuren von Chaos verursacht. Lesezeit: 3 Minuten

Bis die Technik so weit aufgestellt und in Gang gekommen war, brauchte es nicht nur Unterstützung durch externe Software-Anbieter, die die Rechner einrichteten, sondern auch Nerven, um der nicht so technikaffinen Patientenschaft gerecht zu werden, die sich teils mühsam versuchte, mit der weiteren Neuerung im Zeitalter des digitalen Fortschritts zurechtzufinden. ...