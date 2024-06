Einige der Schüler und Schülerinnen, die in diesem Jahr für das Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur am Wettbewerb „Jugend forscht/Schüler experimentieren in einigen der sieben naturwissenschaftlichen Kategorien – im erweiterten Sinne – angetreten sind mit ihren Projektbetreuern aus der AG der Schule und den MINT-Fächern. Hintere Reihe: Lehrerin Julia Zander, Lehrer Kevin Jösch, Lukas Zoll, Lehrer Dominik Höhn. Mittlere Reihe: Michelle Holzbach. Livia Meuer, Evelyn Spitz. Unten: Emilia Diel, Miriam Becker, Dana Ludorf. Foto: Birgit Piehler