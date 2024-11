Plus Höhr-Grenzhausen Verteufelung des Gegners als Wahlkampfmittel in den USA: Interview mit einem Westerwälder Von Birgit Piehler i Die USA wählen diese Woche ihren neuen Präsidenten oder ihre erste Präsidentin. Prognosen, wie die Wahl ausgeht, will angesichts des Kopf-an-Kopf-Rennens derzeit kaum jemand machen. Auswirkungen haben wird das Ergebnis aber auch auf Deutschland. Foto: Harald Tittel/picture alliance/dpa Wie empfindet ein Deutscher, der beruflich in den USA tätig ist, den Wahlkampf und die politische Lage allgemein dort? Wir haben nachgefragt, und die Antworten sind aussagekräftig. Lesezeit: 2 Minuten

Seit 24 Jahren ist Carsten Wehling aus Höhr-Grenzhausen Chief Operating Officer (COO) bei dem mittelständischen amerikanischen Unternehmen Superior Graphite mit Produktionsstandorten in Kentucky und Illinois in den USA und Schweden. Für die Aufgabe, das operative Geschäft des Unternehmens, das Grafit für industrielle Anwendungen, insbesondere in der Automobilindustrie und deren Zulieferern, ...