Plus Simmern Simmerner Vater ist im Wachkoma: So gehen Mama Lorén und Sohn Leo damit um Das Schicksal kann erbarmungslos und unerwartet zuschlagen: Lorén und Tobias Kram aus Simmern haben es erlebt. Nun versucht das Ehepaar, mit der schweren Last umzugehen und die größte Herausforderung seines Lebens zu bewältigen. Von Birgit Piehler

Was war geschehen? Seit elf Jahren sind Lorén und Tobias Kram unzertrennlich, seit sechs Jahren glücklich verheiratet, lediglich der Kinderwunsch blieb ihnen lange verwehrt, was klinisch auf die Auswirkung einer starken Medikation von Tobias Kram während eines Schädel-Hirn-Traumas nach einem schweren Autounfall in seinem 20. Lebensjahr zurückgeführt wurde. Im Februar ...