Plus Simmern/WW Simmern investiert in die Gemeinschaft: Nachhaltig renovierter Küchenbereich im Dorfgemeinschaftshaus Von Birgit Piehler i Im modernisierten Ausschank und Gastrobereich des Simmerner Dorfgemeinschaftshauses kann es mit dem Feiern losgehen. Sie freuen sich über das gelungene Werk: Innendesignerin Kristina Klaue und Ortsbürgermeister Johannes Ullrich. Fotos: Birgit Piehler Foto: Birgit Piehler Mit Stolz präsentieren Ortsbürgermeister Johannes Ullrich und Kristina Klaue, Innendesignerin, im Simmerner Gemeinschaftshaus die neue, nachhaltige Ausstattung des Theken- und Küchenbereichs, die allen Herausforderungen, die große Feierlichkeiten nach sich ziehen, gerecht werden dürfte. Lesezeit: 2 Minuten

„Der alte Küchenbereich war in die Jahre gekommen“, sagt Ullrich. Bei der Planung habe man sich viele Gedanken darüber gemacht, was die Menschen und auch die Vereine und alle, die hier feiern wollen, brauchen, führt er weiter aus. Das Dorfgemeinschaftshaus Haus Siebenborn in Simmern ist ein optimaler Ort zum Feiern: Am ...