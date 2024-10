Plus Montabaur

Reuffel haucht zentralem Platz neues Leben ein: Weichenstellung für Belebung der Innenstadt

i Der derzeitige Konrad-Adenauer-Platz, auch Marktplatz, erhält bald ein neues Gesicht – schon lange steht die Frage nach einer Neugestaltung im Raum. Foto: Sascha Ditscher

Schon längere Zeit treibt nicht nur die Montabaurer die Frage um, was mit dem alten, leer stehenden Sparkassengebäude am Konrad-Adenauer-Platz geschehen soll. Die Sparkasse hatte nach dem Umbau durch das Unternehmen Dirk Scheerer bereits im vergangenen Jahr das alte Hisgen-Gebäude in neuem Glanz erstrahlen lassen und ist dort eingezogen.