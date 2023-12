Rolf Jung, Bürgermeister der Stadt Selters im Westerwald, blickt zufrieden auf die Entwicklung „seiner“ Stadt und zieht nach dem ersten Jahr positive Bilanz zur Arbeit des Quartiersmanagements. Auch Quartiersmanagerin Angela Schmitz-Buchholz ist über die positive Resonanz in der Stadt und das, was sie in den vergangenen Monaten schon erreichen konnte, erfreut.