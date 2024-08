Plus Ettersdorf

Nachdem Lkw in einen Hang rutschte: Ist Ettersdorf knapp einem Unfalldrama entgangen?

i Bergung des Lkw kurz vor Ettersdorf. Der Fahrer hatte angesichts einer defekten Bremse seinen Zug bewusst in den Hang gesteuert, um nicht noch mehr Tempo aufzunehmen und ungebremst in den Ort zu fahren. Foto: Karl Ortseifen

Der Fahrer eines 13 Tonnen schweren Lastwagens mit Auflieger ist am Vormittag des 20. August beim Versuch, seinen Sattelzug zum Anhalten zu bringen, eine etwa fünf Meter tiefe Böschung hinuntergerutscht, bevor er von Bäumen und Baumstümpfen aufgehalten wurde. Er habe aufgrund einer wohl defekten Bremse in den Hang rechts der Straße gelenkt, so der unverletzte Fahrer später.