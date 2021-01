Nach Überfall auf Naturkostladen in Höhr-Grenzhausen: Polizei nimmt Räuber fest

Ende Oktober hatte ein Mann den Naturkostladen „Kornecke“ in Höhr-Grenzhausen überfallen und Bargeld erbeutet. Rund drei Monate nach der Tat hat die Polizei den Räuber nun geschnappt.

„Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Montabaur haben zur Festnahme des 20-jährigen Tatverdächtigen geführt“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Durch das Amtsgericht Koblenz wurde nun Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte wurde zwecks Untersuchungshaft in die Jugendstrafanstalt Schifferstadt verbracht.

Am 29.Oktober hatte ein Mann die Verkäuferin des Naturkostladens in der Hermann-Geisen-Straße in Höhr-Grenzhausen mit einer Waffe überfallen und die Tageseinnahmen aus der Kasse gestohlen. Anschließend flüchtete er.