Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 14:50 Uhr

Höhr-Grenzhausen

Raubüberfall in Höhr-Grenzhausen: Mann bedroht Verkäuferin mit Waffe – Täter auf der Flucht

In Höhr-Grenzhausen ist es am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Naturkostladen gekommen. Aktuell ist der Täter auf der Flucht. Was war passiert?