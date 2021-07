Nach Geburtstagsaktion für kleine Julie-Ann: Familie wird von Briefen überschüttet

Für ihre Tochter Julie-Ann hatte Rebecca Mc Curdy aus Quirnbach einen spontanen Aufruf auf der Facebook-Seite von „Spotted Westerwald“ gestartet. Denn im vergangenen Jahr war der Vater der Kleinen Anfang Juli einen Tag nach ihrem sechsten Geburtstag gestorben – es stand also nun der erste Geburtstag ohne Papa ins Haus. Also bat Rebecca Mc Curdy die Leser ihres Aufrufs, Julie-Ann Briefe und Bilder zu schicken, damit sie an ihrem Geburtstag mit viel Glückwunschpost überrascht würde. Das Ergebnis: Die Familie wurde von einer regelrechten Brieflawine überrollt.