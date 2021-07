Der Einsturz einer Scheune in Herschbach sorgte mitten in der Nacht auf Samstag für Aufruhr unter den Nachbarn. Dass sich der Unfall nachts ereignete, hat aber den Vorteil, dass keine Passanten oder Verkehrsteilnehmer auf der Straße durch die herabstürzenden Brocken gefährdet wurden. Doch wie kann es überhaupt so weit kommen, dass ein Gebäude direkt an einer Ortsstraße in sich zusammenbricht?