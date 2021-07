Unglück in Herschbach: Alte Fachwerkscheune stürzt nachts ein

Eine baufällige alte Fachwerkscheune ist in der Nacht zum Samstag im Gänsweiherweg in Herschbach bei Selters eingestürzt. Wie die Polizeiinspektion Montabaur am Sonntag auf Anfrage bestätigt hat, fiel das marode Gebäude ohne jegliches äußeres Einwirken gegen Mitternacht plötzlich in sich zusammen. Übrig blieb nur noch ein riesiges Trümmerfeld. Bei dem Unglück wurde zum Glück niemand verletzt. Holzbalken, Schutt und Mauerreste fielen aber auf die Fahrbahn, sodass die Straße zunächst voll gesperrt werden musste. Die örtliche Feuerwehr sicherte die Unglücksstelle noch in der Nacht ab und riss Seitenwände ein, die nach dem Einsturz stehen geblieben waren, aber umzustürzen drohten.