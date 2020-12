Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 13:30 Uhr

Höhr-Grenzhausen

Nach Brand in Gaststätte und Schützenheim: Bürger rufen Spendenaktion ins Leben

Ein Blitzeinschlag und der damit verbundene Großbrand haben am Montag in einem Schützenhaus in Höhr-Grenzhausen und dem angrenzenden Restaurant für einen wirtschaftlichen Totalschaden gesorgt. Der ansässige Verein der Schützengesellschaft Germania 1861 Grenzhausen und das Pächterehepaar des Restaurants „Fischer's“ (früher „Wilddieb“) stehen nach dem Unglück vor dem Nichts. Das Schicksal der beiden Parteien sorgte im Internet unmittelbar nach Bekanntwerden der Katastrophe für rege Anteilnahme und Solidaritätsbekundungen in der Bevölkerung.