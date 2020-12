Höhr-Grenzhausen

Bei einem Großbrand sind am frühen Montagmorgen das Schützenhaus der Schützengesellschaft Germania 1861 Grenzhausen und das angrenzende Restaurant „Fischer's“ (früher „Wilddieb“) Am Zoll im Höhr-Grenzhäuser Stadtteil Grenzhausen komplett niedergebrannt. Von dem Gebäude in dem kleinen Waldgebiet nahe Grenzau sind nur noch die Außenmauern übrig geblieben. Damit stehen der Schützenverein wie auch das Pächterehepaar vor einem wirtschaftlichen Totalschaden.