In Weidenhahn hat Familie Mathis den nächsten Schritt in die Welt der Digitalisierung gewagt: Kunden ihres Hofladens Kraut & Rüben haben nun die Möglichkeit, ihre Einkäufe vor Ort auch ohne Personal bequem und sicher über eine App einzukaufen und elektronisch zu bezahlen. Was ungewohnt erscheint, erweist sich als ökonomisch und werde gut angenommen, so Ladenbetreiber Sascha Mathis.