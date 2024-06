Plus Hillscheid Konzert in der Zweiten Heimat in Höhr-Grenzausen: Bärenspiel kehrt zurück Von Birgit Piehler i Markus Fischer (links) und Patrick Bühler von der Formation Bärenspiel machen seit 30 Jahren zusammen Musik. Foto: Markus Fischer Vor 30 Jahren gegründet und regelmäßig auferstanden – nach fünfjähriger Bühnenabstinenz tritt die Formation Bärenspiel mit den Musikern um Markus Fischer wieder gemeinsam auf. Am Samstag spielen sie im Jugendhaus Zweite Heimat in Höhr-Grenzhausen mit eigenen Songs. Die Vorfreude ist groß. Lesezeit: 3 Minuten

Hinter dem Namen Bärenspiel verbirgt sich neben Markus Fischer Patrick Bühler: der Mann am Klavier. Musikalisch vielseitig einsetzbar, singt und beherrscht Bühler zudem Flöte und Akkordeon. Fischer und Bühler sind der Kern der Band, die meist nur einmal im Jahr auftritt und in Zeiten vor Corona den Stadtpark in Höhr ...