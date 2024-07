Plus Höhr-Grenzhausen Jetzt in Amt und Würden: Bürgermeister und Stadtrat Von Birgit Piehler i Der neue Stadtvorstand Höhr-Grenzhausens: Bürgermeister Wolfgang Letschert (2. von rechts) mit den Beigeordneten Uwe Finke (Dritter, links), Michael Stahl (Erster, 2. von links) und Horst Eberl (Zweiter, rechts). Foto: Birgit Piehler Der Sachlichkeit einer konstituierenden Sitzung und Übergabe des Stadtbürgermeisteramtes durch Michael Thiesen an Wolfgang Letschert folgten in Höhr-Grenzhausen viele emotionale Worte und Gesten für den scheidenden Stadtvorsteher. Lesezeit: 2 Minuten

Einiges an Veränderung hat die Kommunalwahl am 9. Juni in den Stadtvorstand gebracht, was zu einer merklich anderen Zusammensetzung des Stadtrates geführt hat und damit auch zur Verabschiedung einiger langjähriger Ratsmitglieder. Neu gewählt wurden außerdem die Beigeordneten für die Stadt. Als Stellvertreter für den Bürgermeister wurde so Michael Stahl (FWG) wiederholt ...