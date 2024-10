Plus Selters In Selters frisches Fleisch und Wurst smart einkaufen: digitalisierter Metzgereiverkauf „Botte-Box“ eröffnet Von Birgit Piehler i Familie Botte: Annette und Markus Botte mit Tochter Luisa (links im Bild) präsentieren zur Neueröffnung ihren Smart-Store. Foto: Birgit Piehler Markus und Annette Botte und ihre Tochter Luisa strahlen, als sie ihre neue Geschäftsfiliale im Zentrum von Selters vorstellen: Es ist ein Container mit Kühlschränken, wie man sie aus dem Supermarkt kennt, bestückt mit einem Metzgerei-typischen, sorgsam bedachten Angebot an Fleisch und Wurst sowie Fertiggerichten und weiteren Waren. Lesezeit: 3 Minuten

Gut sichtbar das frisch in Folie eingeschweißte Angebot, neben einigen Dosen und Trockenwaren in Regalen. Es ist großzügig Platz im Container, die gesamte Front verglast, so wirkt die „Botte-Box“ hell und einladend. Was es allerdings nicht gibt, ist Verkaufspersonal. In Selters fehlte eine Metzgerei „Wir haben Geschäfte in Ransbach-Baumbach und in Hartenfels ...