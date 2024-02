Plus Hillscheid Im „Stübchen“ wird seit Generationen genäht: Hillscheider Karnevalsgruppe fertigt alles selbst an In dritter Generation näht die Gruppe Hillscheider Frauen ihre alljährlichen Karnevalskostüme in akribischer Detailarbeit, um sie auf den Umzügen gemeinsam mit ihren Männern zur Schau zu tragen. Der Spaß bei der Themensuche, dem Nähen, Basteln, aber auch Organisieren und natürlich Feiern, ist ungebrochen. Von Birgit Piehler

Was die Eltern seinerzeit aus dem Hillscheider Gesangverein heraus begründeten, damit wurden die Hillscheider Frauen von Kindesbeinen an groß. Kerstin Eisenmeger ist am längsten bei den Umzügen mit dabei. Schon 1958 nahm sie mit „Mama und Papa“ teil. „Alles wird selbst gemacht“, berichten die Frauen, jedes kleine Detail. So werde nicht ...