Illegale Müllentsorgung in Höhr-Grenzhausen nimmt Ausmaße an: Seuchengefahr durch abgelegte Tierkadaver

i Mitarbeiter des Veterinäramts entsorgen die zwischen anderem Müll abgelagerten Hühner mit Rücksicht auf eine mögliche Seuchengefahr Foto: VG Höhr-Hrenzhausen

Illegale Müllablagerungen in Höhr-Grenzhausen haben mit dem Fund verwesender Hühner in der Rudolf-Diesel-Straße einen Höhepunkt erreicht, der sich einer Reihe von Müllfunden in der Stadt in den vergangenen Monaten anschließt.