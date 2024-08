Plus Hillscheid Hasstirade zur Regenbogenflagge: Hillscheider Ex-Ortschef auf Facebook wüst beschimpft Von Birgit Piehler i Auf Facebook hat ein Schreiber Andreas Rath übel beschimpft und unter anderem die politischen Aktivitäten des ehemaligen Ortschefs von Hillscheid kritisiert, wie das alljährliche Aufziehen der Regenbogenflagge am Rathaus, die der Schreiber als „Schwuchtellappen“ bezeichnet. Foto: Birgit Piehler Im Urlaub erreichte Andreas Rath, seit Kurzem ehemaliger Ortsbürgermeister der Gemeinde Hillscheid, die Mitteilung von Freunden, dass jemand ihn über das soziale Netzwerk Facebook mit wüsten Schimpfworten attackiert habe. Der Beitrag des Urhebers erfüllt klar den Tatbestand der „Hatespeech“, also einer den Kommunalpolitiker in seiner Würde herabsetzenden und verunglimpfenden Hassrede. Lesezeit: 2 Minuten

Es ist ein wirres und hasserfülltes Feuerwerk an Schimpftiraden, das jeder Sachlichkeit entbehrt und kaum nachvollziehbare Behauptungen postet, da sie mit ihm nicht in Verbindung zu bringen seien, so Rath. Dabei thematisiert der Schreiber die politischen Aktivitäten von Rath, kritisiert das alljährliche Aufziehen der Regenbogenflagge am Hillscheider Rathaus, wobei er ...