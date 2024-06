Plus VG Ransbach-Baumbach

Gemeindespitzen stehen fast alle fest: VG Ransbach-Baumbach wählt bewährte und neue politische Oberhäupter

i Zusammenstellen der Wahlunterlagen für die Briefwahl Foto: VG Montabaur / Christina Weiß

In Ransbach-Baumbach bleibt Michael Merz weiterhin Stadtchef. Er trat zum vierten Mal an und kam auf 68,5 Prozent der Ja-Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag in der Töpferstadt mit 54,1 Prozent recht niedrig. In Alsbach tritt Heike Christmann wieder als Ortsbürgermeisterin an, nachdem sie einen Stimmenzuspruch von 66,7 Prozent erhielt.