Plus Höhr-Grenzhausen

Frühstücken kann man auch bei Regen: Aktion von Jugend- und Kulturzentrums „Zweite Heimat“

i Wer ein Dach hatte, war klar im Vorteil: Familie Hahn und Nachbarn in der Hillscheider Römerstraße trotzten dem schlechten Wetter. Fotos: Birgit Piehler Foto: Birgit Piehler

2540 Brötchen wurden in diesem Jahr vom Team des Jugend- und Kulturzentrums „Zweite Heimat“ an rund 1700 Menschen in der Verbandsgemeinde (VG) Höhr-Grenzhausen verteilt, die sich bei der alljährlichen Frühstücksaktion mit ihren Nachbarn angemeldet hatte.