Plus Montabaur

Fernverkehr überprüft: Was die Polizeiautobahnstation Montabaur beanstandet

i Hier hat jemand kräftig geladen – sowohl den Transporter als auch den Anhänger – die Polizei überprüft. Foto: Birgit Piehler

In dieser Woche führte die Polizeiautobahnstation Montabaur Kontrollmaßnahmen des Ferienreiseverkehrs auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth an der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main durch. Beteiligt an der Kontrolle waren neben den Kräften der Polizeiautobahnstationen Montabaur und Mendig auch Polizeibeamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrsdirektion Koblenz, der Bereitschaftspolizei Koblenz und des Zolls.