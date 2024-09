Plus Montabaur

Fairplay mit Körperverletzung?: Beschimpfungen auf dem Fußballplatz arteten aus

i Das Amtsgericht in Montabaur Foto: Birgit Piehler

Ein sichtliches Anliegen ist es Orlik Frank-Pilz, Richter am Amtsgericht Montabaur, die sich häufenden Fälle von körperlich ausartenden Auseinandersetzungen auf den Fußballplätzen mit einer klaren Ansage wieder in geordnete Bahnen zu lenken, um das Fairplay wieder in den Fokus zu stellen.