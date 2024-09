Plus Wirges

Fahrradkongress zeigt Bedarf an neuen Konzepten: Wie kann man Straßen gemeinsam nutzen?

i Kinder nahmen den Fahrradparcours mit Begeisterung an. Foto: Birgit Piehler

Das Wetter hat sich am Samstag noch mal wohlgesonnen gezeigt und viele Interessierte zum 3. Wäller Fahrradkongress in Wirges gelockt, die aktiv in den Vorträgen und an den Ständen diskutiert und ausprobiert haben.