Plus Montabaur

Eine Chance fürs Leben: Akademie in Montabaur fördert Talente

i Boris Nannt (von links), Vorstandsvorsitzender der ADG, Pirmin Nathaniel Driesch, Lehrer René Molzahn, Rachele Vaccaresi, Dennis Fetz, Felix Bach, Cara Valerius, Moritz Happe, Jeremy Cagan und Schulleiter Franz-Josef Gerz bei der Preisverleihung. Foto: Birgit Piehler

Seit 16 Jahren zeichnet die Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) nun bereits einmal jährlich Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Roth-Realschule plus Montabaur mit ihrem Förderpreis aus. Unter dem Motto „Eine Chance fürs Leben“ wurden auch in diesem Jahr sieben Stipendien im Wert von jeweils 500 Euro für besondere Leistungen in den Bereichen Sport, Technik und Kunst verliehen.