Plus Obernhof

Die Ruhe im Kloster Arnstein genießen: Oberhalb der Lahn ist Gastfreundschaft Programm

Uli Schmidt Von Birgit Piehler

i Die Gruppe des Westerwald-Vereins Buchfinkenland erlebte im Kloster Arnstein mit den Schwestern einige schöne Stunden. Fazit: ein toller Ausflugstipp. Foto: Uli Schmidt

Einige Monate stand es leer, dann kehrte 2019 wieder Leben in das traditionsreiche Kloster Arnstein bei Obernhof ein, als eine internationale orthodoxe Schwesterngemeinschaft in dem alten Gemäuer, dessen Geschichte bis in das 11. Jahrhundert zurückgeht, Einzug hielt. Idyllisch gelegen oberhalb der Lahn, bietet das Kloster einen Blick in das Lahntal, das den Westerwald in der Nähe von Nassau von der Gemarkung Seelbach (Nassau) – südlich von Obernhof – auf natürliche Weise trennt.