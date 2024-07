Plus Höhr-Grenzhausen

Der Mensch macht sich gern zum Affen, wenn es um die Wahrheit geht

i Charles Herrig und Thomas Schweikert standen den Abend in der sommerlich schwülen Hitze mit Bravour durch. Foto: Birgit Piehler

Dass die Erkenntnisse bekannter Autoren oft auch nach ihrem Tod nicht an Aktualität verloren haben, das bewies der musikalische Leseabend zu einem Kafka-Text, anlässlich des 100. Todestages von Franz Kafka – vorgetragen von dem promovierten Theaterpädagogen und Oberstudienrat Thomas Schweikert in Begleitung von Musiker und Komponist Charles Herrig am Saxofon.