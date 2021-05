Das mitten im Ötzinger Naturschutzgebiet am Breitenberg geplante große Wohnhaus wird nicht gebaut. Die Baupläne sind jetzt endgültig vom Tisch – alle Rechtsmöglichkeiten, das Millionenprojekt „Waldhof am Breitenberg“ am Ortsrand der Gemeinde doch noch zu realisieren, sind ausgeschöpft.