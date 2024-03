Plus Wirges Bewohner evakuiert: Feuerwehreinsatz in Wirges wegen Gasaustritts Von Birgit Piehler i ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild Austretendes Gas aus einer Gasheizung führte am späten Donnerstagnachmittag, 29. Februar, zur Räumung eines Wohnhauses.

Anwohner in der Wirgeser Bahnhofstraße haben am späten Nachmittag bei der Feuerwehr vernehmbaren Gasgeruch gemeldet. Wie Thomas Huberty, Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wirges mitteilte, wurde die Feuerwehr um 17.45 Uhr informiert und evakuierte die Bewohner des Hauses unmittelbar, die vom DRK-Ortsverband Wirges in Obhut genommen wurden. Mit Messgeräten stellten Feuerwehr und ...