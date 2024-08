Plus Montabaur

Bewährungsstrafe für Angriff auf einen Polizisten: Richter erwartet Akzeptanz gegenüber Amtshandlungen

i Das Amtsgericht in Montabaur verhandelte jetzt den Fall von Widerstand gegen Polizeibeamte. Foto: Birgit Piehler

Ein 27-jähriger Mann, der beim Einschreiten von Polizisten in eine Schlägerei auf einen Polizeibeamten losging und bei seiner Festnahme diesen verletzte, ist am Montabaurer Amtsgericht in einem Strafverfahren zu sechs Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt worden.